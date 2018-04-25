Нова загроза для світововї економіки: крах євро неминучий?

Європу не перестає штормити. Слідом за Грецією загроза дефолту нависла над Угорщиною. На тлі цієї новини євро впав до чотирирічного мінімуму - 1,19 дол. Світові індекси втратили 1,5-4%, ціна нафти знову опустилася нижче від позначки 70 дол. за барель. Інвестори віддають перевагу долару, який на світових майданчиках продовжив зростання.

Прогнозований крах

Новий уряд Угорщини винуватить у тому, що сталося, свого попередника. Прес-секретар прем`єр-міністра країни Петер Сійярто заявив, що "попередній (соціалістичне) уряд постійно фальсифікував дані про стан економіки країни" подібно до того, як це відбувалося в Греції. "У Греції момент істини вже наступив, в Угорщині це ще має відбутися, - сказав він. Після такої заяви курс угорської валюти - форинта рухнув проти євро на 5,6%.

Падіння на світовому фінансовому ринку також пов`язане з рішенням чергового засідання G20 щодо скорочення провідними країнами світу бюджетних витрат на економіку, що може призвести до уповільнення її пожвавлення. І ще один індикатор - дані про зростання числа нових робочих місць у США, які ставлять під сумнів перспективи швидкого відновлення американської економіки.

Країни ЄС йдуть на безпрецедентні кроки з приборкання хвилі кризи, яка примушує все сильніше затягнути пояси. У відповідь на такі дії влади з Європи прокотилася хвиля акцій протесту. Але нічого не може зупинити керівництво європейських держав, яке перебуває у панічному страху перед новими викликами. Грецький вірус бюджетного дефіциту (112% ВВП) уразив економіки Італії, Португалії та Іспанії, де держборг, за підрахунками економістів, може досягти 74% ВВП. Неспроможність останніх двох країн може спровокувати неплатежі по усьому Євросоюзу. До того ж, перелік "захворюючих" членів ЄС продовжує розширюватися. Єврокомісія вводить контроль бюджетів Угорщини, Данії, Фінляндії, Болгарії та Кіпру. Там дефіцит держскарбниці вже перевищує дозволені 3%.

Щодо Угорщини, то її платоспроможність була під великим знаком питання ще у 2007 році через дефіцит бюджету у 5% - найвищий рівень у Європі. На початок кризи 2008 року кількість безробітних досягла 43%, тому в країні практично була відсутня податкова база. З іншого боку, діякі податки не збирали для демонстрації населенню зростання добробуту як результату європейського вибору. Офіційно Угорщина разом з дев`ятьма іншими країнами увійшла до ЄС 1 травня 2004 року на урочистій церемонії в Дубліні - тоді Ірландія головувала в Євросоюзі. Для угорців це стало емоційним і історичним апогеєм важких півтора десятка років "входження" в єврозону.

Оскільки зростання макропоказників забезпечували зовнішніми запозиченнями, у країні вибухнула валютна криза. МВФ виділив кредит у розмірі 5 млрд євро для підтримки курсу форинта, який обвалився з початком кризи на 15%, а Центробанк країни підвищив облікову ставку на 300 базисних пунктів - до 11,5%. Але, як виявилось, ужитих заходів було недостатньо. Тепер економічні проблеми Угорщини ляжуть ще одним важким тягарем на плечі Євросоюзу, який останнім часом все яскравіше демонструє неспроможність своїх механізмів контролю і виконання загальних угод.

Як зазначає президент Асоціації українських банків (АУБ) Олександр Сугоняко, "падіння євро є серйозною дестабілізацією світового валютного ринку. Пов`язане це в основному з тим, що існує загроза банкрутства цілих країн. Навіть передові країни, наприклад, Італія, мають величезний дефіцит бюджету і зовнішні запозичення. У Великобританії королева виступала в парламенті і говорила про щонайперше завдання, яке стоїть сьогодні перед країною, - це зменшення дефіциту бюджету ", - сказав президент АУБ.

За його словами, багато країн перевели свої валютні резерви в євро, тому зараз вони намагаються "скинути" цю валюту. "Виходить так, що через євро відбувається дестабілізація світового валютного ринку, і це нова проблема у світовій економіці", - заявив О. Сугоняко.

Єврограната уповільненої дії

"Вірусна" європейська фінансова лихоманка, природно, не пройде безслідно для українського фінансового ринку. Якщо долар продовжить зміцнюватися до інших провідних валют світу, резерви Національного банку України можуть істотно скоротитися. На думку економіста компанії Astrum Investment Management Олексія Блінова, "сьогодні, коли ситуація на валютному ринку змінилася з надлишку іноземної валюти до збалансованішого ринку, істотного зростання резервів НБУ за підсумками червня 2010 року не очікують".

Як зазначив експерт, незважаючи на певне послаблення кон`юнктури експортних ринків і припливу капіталу, травень став місяцем, у якому пропозиція іноземної валюти переважала над попитом. Він вважає що роздрібний ринок іноземної валюти залишався збалансованим завдяки стабільності курсу гривня/долар і значній девальвації євро, що привела до активізації продажів єдиної європейської валюти на готівковому ринку.

Проте, як підкреслив економіст, зміцнення долара щодо євро і фунта - другої і третьої за значимістю резервних валют для Нацбанку - призвело до скорочення резервів центробанку в доларовому показнику на 0,7 млрд. доларів. Це позначено в різниці між обсягом нетто-інтервенцій НБУ і приростом його міжнародних резервів у травні 2010 року.

Щодо фондового ринку, то ймовірність його падіння ще на 5-6% нині різко зросла. Як наголосив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, "ринки стримує страх невідомості: гравці судорожно розбираються, хто саме тримає угорські державні облігації і найбільш схильний до суверенного ризику". у цілому, коло цих пошуків звужене європейськими банками.

Що стосується перспектив, то, як сказав керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко, "якщо ситуація в єврозоні покращуватиметься, приплив іноземної валюти в Україну стане стабільним, а відновлення усіх секторів народного господарства України покаже чітку тенденцію, то НБУ може почати сприяти зміцненню курсу національної валюти". При цьому, за його словами, таке зміцнення буде плавним і розтягнутим у часі. Як вважає М. Івченко на першому етапі, можливо, слід говорити про рівень 7,60-7,70 грн./дол., але ось до рівня 5,05 грн./дол. курс національної валюти навряд чи повернеться.

"До рівня 5,05 грн. ми вже, ймовірно, не повернемося, як не повернулися до своїх докризових рівнів валюти таких країн як Румунія, Угорщина, Польща, Росія та інші. Економіка України не витримає такого рівня (5,05 грн.) з урахуванням того, що наші конкуренти навряд чи підуть на відповідне зміцнення вартості своїх валют. Навіть курс долара на рівні 7 грн. зараз здається дуже жорстким для економіки України", - підкреслює М.Івченко.

Залишається тільки дочекатися ладу у ситуації в Європі. Хочеться згадати прогнози експертів, що друга хвиля кризи прийде з Китаю, який останнім часом все частіше критикують за фінансову політику і штучний демпінг. Але світ прогнувся не перед "азійською" кризою, а європейською, яка оголила усі проблеми Союзу. Як свідчить історія, усе велике рано чи пізно розлетиться на дрібні частини, яким надалі знову захочеться об`єднатися. Певно, щоб світові не було нудно…

Оксана Павловська (УНІАН)