Міжбанк: котирування по долару складають 7,9130-7,9225 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9130/7,9225 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2499/0,2504, котирування по євро-гривні пішли вгору - 9,4645/9,4790. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,1961/1,1963 (понеділок - 1,1940/1,1942).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9210.