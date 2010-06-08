Нацбанк знизив облікову ставку з 10,25% до 9,5%

Національний банк України з 8 червня знизив облікову ставку з 10,25% до 9,5%. Про це говориться в листі НБУ комбанкам №14-011/2460-9574 від 8 червня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, відповідне рішення було ухвалене з урахуванням певного покращення макроекономічної ситуації в країні.

«Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні-травні 2010 року, прогнозні показники економічного і соціального розвитку України і грошово-кредитного ринку, правління Національного банку України звертає увагу на певне покращення макроекономічної ситуації», - говориться в листі НБУ.

У документі зазначається, що зниження облікової ставки до 9,5% проводиться «з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створення стимулів для покращення ситуації в реальному секторі економіки».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 12 серпня 2009 року знизив облікову ставку з 11% до 10,25%.