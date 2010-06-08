Нацбанк знизив облікову ставку

Національний банк України з 8 червня понизив облікову ставку з 10,25% до 9,5%. Про це сказано в листі

НБУ комбанкам №14-011/2460-9574 від 8 червня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, відповідне рішення було прийняте з урахуванням певного поліпшення макроекономічної ситуації в країні.

"Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні-травні 2010 року, прогнозні показники економічного і соціального розвитку України і грошово-кредитного ринку, правління

Національного банку України звертає увагу на певне поліпшення макроекономічної ситуації", - сказано в листі НБУ.

У документі вказують, що зниження облікової ставки до 9,5% проводять "з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створенню стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 12 серпня 2009 року понизив облікову ставку з 11% до 10,25%.