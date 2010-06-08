Кабмін схвалив Бюджетний кодекс і завтра схвалить Податковий

Кабінет Міністрів України вже схвалив Бюджетний кодекс і на завтрашньому засіданні планує схвалити Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення".

М. АЗАРОВ зазначив, що нова редакція Бюджетного кодексу передбачає серйозну децентралізацію управління державними фінансами. "Ми уперше пішли на те, що значну частину прибутків, а саме вісім загальнодержавних податків і зборів, передаємо на місцевий рівень. Ми закріплюємо за місцевими бюджетами право розподіляти 25% від зібраного податку на прибуток. Ми пропорційно розподіляємо цей серйозний фінансовий ресурс між обласними бюджетами, районними бюджетами і навіть доходимо до сільського і селищного бюджетів. Завдання одне - стимулювати місцеві органи влади для максимального заохочення підприємницької діяльності на місцях, для створення своєї власної ресурсної бази", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що прибув на засідання форуму із засідання робочої групи з доопрацювання Податкового кодексу, який планують винести на розгляд уряду вже завтра, 9 червня.

М. АЗАРОВ наголосив, що в проекті документу буде значно скорочено кількість місцевих і державних податків, істотно спрощена процедура адміністрування податків. "Ці два серйозні документи реалізують стратегію реформ Президента України - ту стратегію, з якою Президент йшов на вибори", - підкреслив прем`єр.

При цьому він висловив надію, що ці документи будуть прийняті Верховною Радою на поточній сесії, що дозволить уряду вже на початку вересня представити Верховній Раді проект бюджету на 2011 рік, підготовлений на базі нових Бюджетного і Податкового кодексів.

Після нетривалого виступу на форумі М. АЗАРОВ повернувся до засідання робочої групи з підготовки проекту Податкового кодексу.