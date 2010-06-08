Міжбанк: котирування складають 7,9150-7,9215 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9130/7,9225, до 12:00 звузився спред - 7,9150/7,9215 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2499/0,2504, до 12:00 ціни знизилися до 0,2498/0,2500. У Росії курс долар-рубль трохи знизився і до 12:00 встановився на рівні 31,6702 (- 0,0048).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,1961/1,1963, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,4645/9,4790, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,4535/9,4650.