Єврогрупа схвалила створення фонду допомоги євро - Європейського інструменту фінансової стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте 7 червня увечері на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі.

Цей інструмент, який може гарантувати отримання країнами-членами зони євро, що мають бюджетні труднощі, до 750 млрд. євро додаткових кредитів.

Окрім того, під час засідання міністри домовилися про можливості перевірки бюджетних показників країн - членів зони євро, щоб уникнути ситуацій, коли про надзвичайно високий бюджетний дефіцит стає відомо надто пізно. При цьому, згідно з прийнятим рішенням, Євростат - Європейський статистичний офіс - отримає право на проведення "розслідувань" для чіткого визначення відповідності задекларованих урядами країн - членів зони євро бюджетних показників реальному стану справ.

Міністри фінансів ЄС також обговорили можливі санкції до країн - членів єврозони за порушення встановлених правил, у тому числі і того, що річний дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3% ВВП.

Під час засідання 7 червня міністри говорили переважно про фінансові санкції, оскільки нефінансові санкції, такі як, наприклад, призупинення права голосу для представників країн, що не виконують загальні вимоги, можна ввести лише після внесення змін до Угоди ЄС. До санкцій фінансового характеру, зокрема, належить можливість накладення штрафу на країну, яка вийшла за межі показників, передбачених Європейським пактом стабільності і зростання. До сьогоднішнього часу існувало правило, що передубачало можливість стягнення з країни, чий бюджетний дефіцит перевищив 3% ВВП, штрафу в розмірі до 0,5% ВВП.

"До сьогодні ви отримували штрафи тільки за "проїзд на червоне світло" у 3% ВВП, проте, з сьогоднішнього дня ви також можете мати проблеми за "проїзд на жовте світло", - сказав журналістам Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ.

Остаточне рішення щодо можливих санкцій можуть схвалити на засіданні Європейської Ради (саміті глав держав і урядів країн - членів ЄС - УНІАН) 17 червня.