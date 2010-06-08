ГоловКРУ виявило збитків майже на 8 млрд. грн.

Головне Контрольно-ревізійне управління під час перевірки Державного комітету України з державного матеріального резерву (Держкомрезерв) виявило збитків на суму 7,93 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні прес-служби Держкомрезерву, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, із загальної суми виявлених збитків недостачі складають 3,35 млрд. грн., розкрадання бюджетних коштів - 810,6 млн. грн., збитки, нанесені державі шляхом реалізації майна держрезерву за заниженими цінами, - 3,77 млрд. грн.

Вказані факти були виявлені при спільній перевірці Держкомрезерву і Головного контрольно-ревізійного управління за дорученням Кабінету Міністрів України з метою визначення реального стану, наявності, умов зберігання, закупівлі і відпуску матеріальних цінностей державного резерву на 711 підприємствах - відповідальних хранителях, у тому числі на 39 підприємствах і організаціях сфери управління Держкомрезерву.

Результати перевірки свідчать про те, що на 674 підприємствах не було забезпечено збереження матеріальних цінностей держрезерву, з них 275 - ліквідовані, знаходяться у стадії банкрутства або їх місцезнаходження не вдалося встановити.

Матеріали щодо недостачі матеріальних цінностей на 677 підприємствах скеровані для реагування в органи прокуратури. На цей момент порушено 10 кримінальних справ.

З 15 червня 2010 року проводитиметься перевірка 939 підприємств - відповідальних хранителів мобілізаційного резерву.