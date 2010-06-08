Євро "навряд чи доживе до 2015 року"

Єдина європейська валюта "навряд чи доживе до 2015 року". Таку думку висловили більшість економістів лондонського Сіті під час проведеного газетою Daily Telegraph опитування, результати якого публікують сьогодні британські ЗМІ.

З 25 респондентів 12 заявили, що зона євро в її нинішньому вигляді не проіснує майбутні 5 років. Лише 8 економістів вважають, що єврозоні вдасться вийти з нинішньої кризи. Інші відмовилися робити будь-які прогнози.

Старший економіст з аналітичної служби Policy Exchange Ендрю Ліліко зазначив, що "шанси на виживання євро наближаються до нульових". "Греція майже напевно оголосить дефолт щодо своїх зобов'язань, при цьому висока вірогідність - близько 75% - що у цій країні зони євро виникне важка соціальна криза", - додав він.

Один з найвпливовіших економістів сучасної Великобританії і колишній член ради директорів Банку Англії Девід Блечфловер заявив, що "Німеччина відмовиться платити за інших і покине зону євро, а політичні наслідки цього кроку будуть значними", передає ПРАЙМ-ТАСС.

Тім Конгдон зі служби International Monetary Research вважає, що "три або чотири країни, включаючи Грецію, Португалію та Іспанію, а можливо, і Ірландію, покинуть зону євро". Він також не виключив повного розвалу єврозони через значні розбіжності між Францією і Німеччиною".