Інвестори відчули: в Україну можна вкладати кошти

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що на сьогодні можна зробити висновок, що в Україні настала стабільність і в країну можна вкладати кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення".

"Як не парадоксально, а може, і закономірно - у країну хочуть прийти інвестори, і з хорошими грошима. Питання тільки в тому, на яких умовах", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що у налагодженні роботи з інвесторами необхідно дотримати баланс інтересів. "Нам важливо знайти баланс інтересів між інвестором і нашим народом. Ми зацікавлені в "довгих" грошах, у стабільних грошах, що вкладаються не на кредитовій, а на інвестиційній основі в довгострокові проекти модернізації нашої економіки", - сказав М. АЗАРОВ.

Також прем'єр зазначив, що напрями модернізації чітко визначені в програмі реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.