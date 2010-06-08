Міжбанк закрився ростом долара

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9130/7,9225, до 12:00 звузився спред 7,9150/7,9215. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9190/7,9210 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9200.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2499/0,2504, до 12:00 ціни знизилися до 0,2498/0,2500. До закриття ціни досягли рівня 0,2482/0,2483. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,8570 (+0,1820).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в досить вузькому діапазоні 1,1905/1,1980. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,4645/9,4790, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,4535/9,4650. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до 9,4550/9,4615.