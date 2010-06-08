Україна та ВБ планють реалізувати 5 проектів на 1,77 млрд. дол.

Україна і Всесвітній банк планують у 2010 році реалізувати 5 проектів на суму 1,77 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

"Співпраця зі Всесвітнім банком є надзвичайно важливою для України. Лише цього року ми плануємо підписати договори не менше ніж на п'ять проектів на суму 1,77 млрд. дол"., - повідомив С. ТІГІПКО 7 червня після підписання разом з директором представництва ВБ у справах України Білорусі та Молдови Мартіном РАЙЗЕРОМ Протоколу загального перегляду портфеля проектів в Україні на поточний рік.

С. ТІГІПКО переконаний, що співпраця зі Всесвітнім банком допоможе Україні швидше здолати наслідки кризи.

Пріоритетами на середньострокову перспективу співпраці визначено напрямки оздоровлення фінансового сектора і розвиток інфраструктури в Україні.

"Ми відмовлятимемося від проектів, які не реалізуються, щоб не платити за резервування коштів. Водночас, необхідно підвищити вибірку коштів на проекти, які знаходяться зараз в роботі. Її теперішній рівень не задовольняє ні уряд, ні керівництво банку. У нас є амбітна мета потроїти рівень вибірки коштів", - зазначив С. ТІГІПКО.

Він повідомив, що співробітники профільних міністерств, які відповідають за співпрацю зі Всесвітнім банком нестимуть персональну відповідальність за результати своєї роботи. Це, за його словами, дозволить уникнути безпідставного затягування реалізації проектів.