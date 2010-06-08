Куніцин пропонує перетворити Крим на банківський офшор

Сімферополь. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Сергій КУНІЦИН вважає, що на період до вступу України в Європейський Союз в Криму можна було б створити офшорну зону.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він виступив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Закривається Мадейра, закривається Кіпр у зв'язку зі вступом в Євросоюз, а це офшорні зони, банківські зони. Ви знаєте, де зберігають гроші наші і не наші багатії - вони зберігають їх, як правило, в офшорних зонах. У зв'язку з тим, що ці дві території закриватимуться, капітал шукатиме, куди йти", - сказав С. КУНІЦИН.

На його думку, Україна могла б скористатися моментом і створити у себе офшорну зону до прийняття країни в ЄС. "Ми ж не можемо сказати, коли ми туди (у Євросоюз - УНІАН) вступимо, тому чому б з цим не попрацювати? - сказав представник Президента у Криму. - Можна було б розглянути, скажімо, Крим на предмет того, щоб тут були елементи банковского офшора».