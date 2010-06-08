Поточний дефіцит бюджету нижчий від плану у 5,3% ВВП

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що поточний дефіцит державного бюджету України нижчий за річний показник, закладений в держбюдже у розмірі 5,3% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення".

"Можу із задоволенням сказати, що стабілізована бюджетно-фінансова ситуація в країні. У нас зараз реальний дефіцит бюджету значно менший від того, який закладений в законі про держбюджет", - сказав М.АЗАРОВ.

Окрім того, він зазначив, що в Україні покращується ситуація з валютними резервами Національного банку, позитивні результати демонструє економіка.

"І цього не можна не бачити і не зауважувати як стартову позицію для проведення реформ і тих рішень, на які зараз націлений уряд", - сказав М. АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, валові міжнародні резерви Національного банку України у травні 2010 року, за оперативними даними, виросли на 1,3% - до 26 млрд. 705,7 млн. дол.