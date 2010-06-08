Кабмін пропонує скласти новий список вкладників Ощадбанку СРСР

Кабінет міністрів України пропонує створити інформаційно-аналітичні системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» і «Реєстр страховиків і застрахованих осіб» для реєстрації вкладників Ощадбанку СРСР для відновлення компенсацій по вкладах з середини 2011 р.

Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті і розміщено на його офіційному сайті (№ 6491 від 7 червня 2010 р.).

Згідно з документом, уряд спільно з «Ощадбанком» і установами колишнього «Укрдержстраху» визначає до 1 січня 2011 р. порядок складання і функціонування системи «Реєстр страховиків і застрахованих осіб», до 1 червня 2011 р. забезпечує функціонування даної системи і визначає порядок передачі реєстру страховиків і застрахованих осіб до «Ощадбанку». Крім того, уряд має врегулювати совісно з колишнім «Укрдержстрахом» питання подальшого обслуговування по виплатах втрат від знецінення заощаджень українцям.

Згідно з проектом закону, внесення інформації про громадян до реєстру буде безкоштовним.

Водночас документом пропонується вилучити із законодавства норму, згідно з якою Кабмін може залучати кошти для відшкодування громадянам знецінених вкладів з валютного резерву Національного банку України.