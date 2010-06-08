Янукович запропонував Путіну спільно видобувати нафту і газ

Стамбул. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував главі уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ вийти на конкретні рішення у співпраці між двома державами у сфері енергетики, зокрема, щодо спільного видобутку енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова під час зустрічі В. ЯНУКОВИЧА і В. ПУТІНА, яка відбулася сьогодні у Стамбулі.

Президент України подякував главі уряду РФ за позицію, завдяки якій в України є знижка в ціні на природний газ, у зв'язку з чим вдалося стабілізувати економічну ситуацію в державі і не дотувати з держбюджету НАК "Нафтогаз України".

"Ми б хотіли, щоб ви нас бачили як партнерів, а ми вас готові бачити не лише в питаннях транспортування і споживання газу, але і спільного видобутку", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що українська сторона готова "обмінятися певними активами з Росією, щоб створити спільну кооперацію, щоб ми увійшли до видобутку нафти і газу в Росії".

"У свою чергу Україна також хоче вас бачити партнерами у видобутку газу і нафти на шельфі Чорного моря", - сказав Президент України.