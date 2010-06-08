НБУ: Сьогодні до бюджету залучено 66,514 млн. грн.
За результатами розміщення ОВДП
За попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 66,514 млн. грн.
Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
Зокрема, ОВДП з терміном погашення 22 вересня 2010 року були розміщені на 14,56 млн. грн. під 10,5% річних, 16 лютого 2011 року – 46,8 млн. грн. під 13%, 4 вересня 2013 року – 5,154 млн. грн. під 12,5%.
Мінфін відмовився від раніше оголошеного розміщення паперів з терміном погашення 21 березня 2012 року і 28 січня 2015 року.
Як повідомлялося, кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року по футболу.
За інформацією Національного банку України, на первинних аукціонах по розміщенню ОВГЗ до Державного бюджету України в травні т.г. поступили засоби на загальну суму 2,803 млрд. грн. (з початку року – 20,870 млрд. грн.).
Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів здійснило розміщення урядових паперів (з урахуванням ОВГЗ, випущених для цілей докапитализации) на загальну суму 27,260 млрд. грн. У травні випуск ОВГЗ для цілей рекапитализации не здійснювався.
Средневзвешенная прибутковість ОВГЗ за наслідками проведення аукціонів первинного розміщення в травні складала 11,88% річних (з початку року - 15,49% річних).