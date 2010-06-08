НБУ: Сьогодні до бюджету залучено 66,514 млн. грн.

За попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 66,514 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ОВДП з терміном погашення 22 вересня 2010 року були розміщені на 14,56 млн. грн. під 10,5% річних, 16 лютого 2011 року – 46,8 млн. грн. під 13%, 4 вересня 2013 року – 5,154 млн. грн. під 12,5%.

Мінфін відмовився від раніше оголошеного розміщення паперів з терміном погашення 21 березня 2012 року і 28 січня 2015 року.

Як повідомлялося, кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року по футболу.

За інформацією Національного банку України, на первинних аукціонах по розміщенню ОВГЗ до Державного бюджету України в травні т.г. поступили засоби на загальну суму 2,803 млрд. грн. (з початку року – 20,870 млрд. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів здійснило розміщення урядових паперів (з урахуванням ОВГЗ, випущених для цілей докапитализации) на загальну суму 27,260 млрд. грн. У травні випуск ОВГЗ для цілей рекапитализации не здійснювався.

Средневзвешенная прибутковість ОВГЗ за наслідками проведення аукціонів первинного розміщення в травні складала 11,88% річних (з початку року - 15,49% річних).