Україну відвідає Єврокомісар з питань бюджету та фінпланування

Європейський комісар Януш ЛЕВАНДОВСЬКІ, який відповідає за питання бюджету та фінансового планування, 10 червня відвідає Україну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЄС.

Він зустрінеться із прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ та міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ.

Я.ЛЕВАНДОВСЬКІ також візьме участь у конференції щодо досвіду перехідного періоду у Польщі в контексті українських реформ. Він виступить там з лекцією.