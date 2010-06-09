"Ощадбанк" братиме участь в обслуговуванні ПДВ-облігацій

Кабінет міністрів доручив державному «Ощадбанку» брати участь в обслуговуванні й відшкодуванні державних облігацій, випущених для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, про це повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО на нараді за участю прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

«Нам необхідно разом з вами відпрацювати всі позиції, щоб бізнес був зацікавлений відкривати рахунки у ваших відділеннях, для того, щоб ці операції проходили вигідно для ваших клієнтів, швидко і своєчасно, щоб ми могли виконати те завдання, яке поставлене урядом: оперативно розблокувати систему повернення ПДВ», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави за виплатами. Дисконт планується на рівні не більше 10%.

Планується, що щорічно погашатиметься по 20% ПДВ-облігацій.