Уряд передав ВР нову редакцію Бюджетного кодексу

Уряд передав для розгляду у Верховну Раду нову редакцію Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що документ містить багато нововведень, серед яких, - збільшення самостійності місцевих бюджетів.

«Вперше не на словах, а на ділі, міста і села України одержуватимуть додаткові ресурси, які наступного року становитимуть більш як 12 млрд. грн. Вдумайтеся, скільки регіональних проектів можна здійснити за такі гроші», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, відзначив він, на місцевий рівень передається 8 загальнодержавних податків і зборів, територіальні громади одержать п`яту частину (20%) податку від прибутку підприємств.

«Ці гроші будуть пропорційно розподілені між обласними, районними, сільськими і селищними бюджетами. 40% закріплюється за обласними бюджетами, 60% - можуть використовуватись у районах, і третина з тієї суми може бути спрямована до сільських, селищних і міських рад», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що, таким чином, місцеві бюджети одержать додатковий ресурс винятково на витрати розвитку, яких завжди бракувало.

Крім того, уряд нововведеннями в Бюджетному кодексі стимулюватиме місцеву владу нарощувати економічний потенціал районів, підтримувати підприємництво й реалізацію масштабних проектів, сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня М.АЗАРОВ, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму «Програма економічних реформ: стратегії й механізми здійснення», сказав, що Кабінет Міністрів України вже схвалив Бюджетний кодекс і на засіданні 9 червня планує ухвалити Податковий кодекс.

Прем`єр-міністр висловив сподівання, що ці документи будуть прийняті Верховною Радою цієї сесії, що дасть змогу уряду вже на початку вересня представити Верховній Раді проект бюджету на 2011 рік, підготовлений на базі нових Бюджетного і Податкового кодексів.