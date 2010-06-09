Кабмін має намір сьогодні схвалити проект Податкового кодексу

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути і схвалити проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Про його необхідність було багато розмов. Напевно, не було жодної політичної сили, у передвиборній програмі якої Податковий кодекс не займав би гідне місце. І тільки зараз, завдяки об'єднанню зусиль уряду, фахівців і бізнесу, депутатів від коаліції, у нас є реальна можливість отримати економічну Конституцію країни. Цей документ Україна чекала практично усі роки незалежності країни", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що документ знижує фіскальне навантаження на економіку і вводить заходи активізації процесів модернізації, залучення інвестицій.

За словами М. АЗАРОВА, документ скорочує число загальнодержавних податків з 29 до 17, відміняє 10 місцевих податків і зборів, і передбачено поетапне зниження податку на прибуток підприємств - у 2011 році з 25 до 20% і подальше зниження на 1% щорічно - до 17% у 2014 році.

Також, сказав прем'єр, для стимулювання оновлення основних фондів Податковий кодекс вводить прискорену амортизацію.

Документ також передбачає заходи стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема, скорочує кількість звітів, що подаються в податкову службу, гармонізує податковий і бухгалтерський облік.

"І, мабуть, найважливіше те, що встановлюється прозорий і зрозумілий механізм взаємодії фіскальних органів і платників податків, спрощується і активізується адміністративна процедура. Якщо узагальнювати, то ми відмовилися від усього застарілого і недієздатного. Це інноваційний документ - це справжня податкова реформа, яка принципово поліпшить інвестиційний клімат в Україні і підніме нашу країну в рейтингу економічних свобод, привабливості для ведення бізнесу", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення", М. АЗАРОВ сказав, що Кабінет міністрів України вже схвалив Бюджетний кодекс і на засіданні 9 червня планує схвалити Податковий кодекс.

Прем'єр-міністр висловив надію, що ці документи будуть прийняті Верховною Радою на поточній сесії, що дозволить уряду вже на початку вересня представити парламенту проект держбюджету на 2011 рік, підготовлений на базі нових Бюджетного і Податкового кодексів.