Міжбанк: торги по долару - 7,9170/7,9220 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9170/7,9220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2495/0,2497, котирування по євро-гривні пішли вгору - 9,4805/9,4890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,1971/1,1973 (вівторок - 1,1961/1,1963).

У вівторок, 8 червня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9210.