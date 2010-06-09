Trout Cacheris розпочала аудит діяльності уряду Тимошенко
Вартість послуги поки що не називається
Юридична фірма Trout Cacheris розпочала розслідування діяльності попереднього українського уряду. Про це повідомив партнер компанії Плато КАЧЕРІС сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.
«Ми не ставимося упереджено ні до якого українського діяча і поки що не можемо сказати, до кого може бути пред`явлене звинувачення. Розслідувати будемо витрачання державних коштів за останні 3-4 роки, як я собі це уявляю», - зазначив юрист.
Він також наполягає на тому, що це саме розслідування, а не аудит.
За його словами, метою аудиту є виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди були направлені ці гроші. «Якщо з`ясується, що справді були кошти, використані не за призначенням, то ми постараємося зробити все, щоб такого більше не повторювалося. Ми вивчатимемо документи і проводитимемо співбесіди з тими, з ким вважатимемо за необхідне», - сказав П.КАЧЕРІС.
Заплановано, що аудит триватиме не довше кілька місяців. «Ми спробуємо знизити вартість нашого розслідування», - сказав він. Проте загальна сума за надані послуги поки що не називається, оскільки, за словами П.КАЧЕРІСА, вона поки що не відома і для самої компанії. Кількість залучених для аудиту фахівців також поки що не уточнюється, оскільки, можливо, виникне необхідність додатково залучати людей. Також юрист повідомив, що оголошуватимуться проміжні висновки протягом усього аудиту.
У той же час на запитання про те, чи ознайомлена компанія з політичною ситуацією в Україні, П.КАЧЕРІС відповів "ні". «Проте ми постійно вивчаємо українські реалії, і я думаю, що дуже скоро ми матимемо повне поняття того, що тут відбувається», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.
Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.
Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.
Довідка УНІАН. Юридична фірма Trout Cacheris займається розслідуваннями з відмивання грошей як у комерційних, так і в державних організаціях. Зокрема, партнер компанії Плато КАЧЕРІС займався розслідуванням у справі Уотергейтського скандалу (1972-1974 рр.), який закінчився відставкою президента США Річарда НІКСОНА. А також розслідуванням у справі екс-президента США Білла КЛІНТОНА, замішаного в сексуальному скандалі, який привів до імпічменту Б.КЛІНТОНА.