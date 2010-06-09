Trout Cacheris розпочала аудит діяльності уряду Тимошенко

Юридична фірма Trout Cacheris розпочала розслідування діяльності попереднього українського уряду. Про це повідомив партнер компанії Плато КАЧЕРІС сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Ми не ставимося упереджено ні до якого українського діяча і поки що не можемо сказати, до кого може бути пред`явлене звинувачення. Розслідувати будемо витрачання державних коштів за останні 3-4 роки, як я собі це уявляю», - зазначив юрист.

Він також наполягає на тому, що це саме розслідування, а не аудит.

За його словами, метою аудиту є виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди були направлені ці гроші. «Якщо з`ясується, що справді були кошти, використані не за призначенням, то ми постараємося зробити все, щоб такого більше не повторювалося. Ми вивчатимемо документи і проводитимемо співбесіди з тими, з ким вважатимемо за необхідне», - сказав П.КАЧЕРІС.

Заплановано, що аудит триватиме не довше кілька місяців. «Ми спробуємо знизити вартість нашого розслідування», - сказав він. Проте загальна сума за надані послуги поки що не називається, оскільки, за словами П.КАЧЕРІСА, вона поки що не відома і для самої компанії. Кількість залучених для аудиту фахівців також поки що не уточнюється, оскільки, можливо, виникне необхідність додатково залучати людей. Також юрист повідомив, що оголошуватимуться проміжні висновки протягом усього аудиту.

У той же час на запитання про те, чи ознайомлена компанія з політичною ситуацією в Україні, П.КАЧЕРІС відповів "ні". «Проте ми постійно вивчаємо українські реалії, і я думаю, що дуже скоро ми матимемо повне поняття того, що тут відбувається», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Юридична фірма Trout Cacheris займається розслідуваннями з відмивання грошей як у комерційних, так і в державних організаціях. Зокрема, партнер компанії Плато КАЧЕРІС займався розслідуванням у справі Уотергейтського скандалу (1972-1974 рр.), який закінчився відставкою президента США Річарда НІКСОНА. А також розслідуванням у справі екс-президента США Білла КЛІНТОНА, замішаного в сексуальному скандалі, який привів до імпічменту Б.КЛІНТОНА.

