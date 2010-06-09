Міжбанк до 12.00: 7,9165/7,9200 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9170/7,9220, до 12:00 ціни знизилися до 7,9165/7,9200 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2495/0,2497, до 12:00 ціни знизилися до 0,2489/0,2490. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 31,8000 (- 0,0570).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,1971/1,1973, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,4805/9,4890, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,4555/9,4660.