Середній курс у комбанках не змінився – 7,93/7,95 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають - по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівнянно з 8 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках трохи знизився відучора і сьогодні складає 9,37 грн./євро, продажу - знизився на 0,4% - до 9,56 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,30-9,47 грн./євро, з продажу - у межах 9,48-9,83 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 червня знизився на 0,2% і сьогодні складає 0,2418 грн./рубль, продажу - на 0,3% - до 0,2521 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2480 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2490-0,2560 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., продажу - 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва не змінився відучора і сьогодні складає 9,39 грн./євро, курс продажу знизився на 0,3% - до 9,52 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,20-9,47 грн./євро, з продажу - в межах 9,48-9,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,3% порівняно з 8 червня і сьогодні складає 0,2431 грн./рубль, продажу - на 0,1% - до 0,2528 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2480 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2490-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,89/7,97 грн., євро - 9,30/9,60 грн., рубль - 0,2050/0,2580 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,92/7,96 грн., євро - 9,25/9,65 грн., рубль - 0,2430/0,2530 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,91/7,955 грн., євро - 9,35/9,55 грн., рубль - 0,2460/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 червня, такий: гривні до долара США - 7,9194, до євро - 9,457347, до російського рубля - 0,25046.