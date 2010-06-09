Уряд схвалив проект Податкового кодексу

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

За його словами, зокрема, у розрахунку податку на прибуток підприємств у документі пропонують обмежити стосунок до валових витрат процентних платежів за борговими вимогами.

Міністр зазначив, що, щодо податку на додану вартість (ПДВ), пропонують встановити різні терміни оподаткування. Для експортерів товарів підприємств, які здійснюють інвестиційні витрати, і підприємств, що здійснюють сезонну діяльність, пропонують встановити два звітні періоди. Для усіх інших платників податків - 12 звітних періодів.

За словами Ф. ЯРОШЕНКА, у Податковому кодексі зберігається спеціальний режим оподаткування у сферах сільського, лісового господарства і рибальства.