Янукович: кошти МВФ не підуть у бюджет

Україна не використовуватиме кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Атанасісом АРВАНІТІСОМ і заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

За словами глави держави, кошти МВФ будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектора України.

"Для нас це дуже важливо, тому що стабільність фінансової системи дає можливість розвитку виробництва і економіки в цілому", - сказав Президент.

В. ЯНУКОВИЧ також зазначив, що динаміка, яка сьогодні спостерігається у фінансовому і бюджетному секторі України, а також в цілому в українській економіці, сприятиме виконанню зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Він подякував представникам МВФ за те, що вони приїхали в Україну і погодилися разом з ним розібратися з ситуацією і прийняти необхідні рішення.

"Ми уважно моніторимо ситуацію, яка відбувається у фінансовому секторі України, і в цілому в економіці", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він проінформував представників МВФ, що сьогодні спостерігається пожвавлення економіки. Зокрема, ВВП зріс на 4,8%, промислове виробництво - на 12,6%, прибутки бюджету за 5 місяців збільшилися на 8,8%.

На думку В. ЯНУКОВИЧА, цьому сприяла, у тому числі, і жорстка економія бюджетних ресурсів, і їх ефективне використання.

Водночас він наголосив, що є ще багато невирішених питань.

В. ЯНУКОВИЧ повідомив про запропоновану Програму економічних реформ, у якій закладено шляхи вирішення багатьох проблем.

Він зазначив, що до кінця поточної сесії Верховна Рада ухвалить декілька важливих законопроектів, у тому числі, законопроект, який регулює роботу Національного банку України.

У свою чергу, П. ТОМСЕН сказав про важливість поліпшення економічної ситуації в Україні. "Це добре, що спостерігається пожвавлення економіки і збільшення прибутків бюджету", - сказав він.