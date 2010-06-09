Нацбанк ввів тимчасову адміністрацію у банку «Синтез»

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №263 від 8 червня призначив тимчасову адміністрацію в ПАО АБ "Синтез" (м. Київ) терміном на 6 місяців - з 9 червня до 8 грудня 2010 року. Про це повідомляє сайт НБУ.

За інформацією Нацбанку, тимчасовим адміністратором АБ "Синтез" призначено фізичну особу - незалежного експерта Євгена ЧЕЧИЛЯ.

При цьому вказують, що на період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора Є.ЧЕЧИЛЯ в банку уповноважують на виконання функції тимчасового адміністратора АБ "Синтез" фізичну особу - незалежного експерта Олександра СМОЛЯНИНОВА (за договором з НБУ).

Також повідомляють, що з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану АБ "Синтез" введено повний мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці - з 9 червня 2010 до 8 вересня 2010 року.

Довідка УНІАН. АБ "Синтез" зареєстрований у 1993 р.

На 1 квітня 2010 року активи банку складали 377,315 млн. грн., зобов`язання - 280,416 млн. грн., власний капітал - 96,899 млн. грн., статутний капітал - 72,8 млн. грн.

Чистий прибуток банку за підсумками першого кварталу 2010 року склав 1,598 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 квітня основними акціонерами банку були: ТОВ "Преміум-плюс" - 24,96% і фізособа Олександр ЛОЙФЕНФЕЛЬД - 74,9192% акцій.