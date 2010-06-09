Янукович підпише закон про держзакупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує підписати закон про державні закупівлі, прийнятий парламентом минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Атанасісом АРВАНІТІСОМ і заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, він підпише цей документ ще під час перебування представників МВФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Верховна Рада України ухвалила в новій редакції з урахуванням пропозицій Президента і Кабінету міністрів Закон "Про здійснення державних закупівель".

Всього було підтримано 20 поправок до закону від Президента і 10 - від Кабміну.