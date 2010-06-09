Міжбанк: долар подешевшав

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9170/7,9220, до 12:00 ціни знизилися до 7,9165/7,9200. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9160/7,9195 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9185 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2495/0,2497, до 12:00 ціни знизилися до 0,2489/0,2490. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2488/0,2489. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,7900 (- 0,0670).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в досить вузькому діапазоні - 1,1925/1,2000. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,4805/9,4890, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,4555/9,4660. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні виросли до 9,4920/9,5025.