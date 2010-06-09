Податкова міліція Києва провела обшук у банку «Велес»

Співробітники податкової міліції Києва в рамках розслідування кримінальної справи про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах провели обшук у приміщенні АТ «Банк «Велес».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації Києва.

Згідно з повідомленням, за матеріалами слідства, в банку було відкрито більш як 30 рахунків транзитних підприємств і «податкових ям», за допомогою яких 20 підприємств з різних регіонів України мінімізували свої податкові зобов`язання.

«Мінімізація здійснювалася шляхом проведення псевдоекспортних операцій із знаменитим «оптичним склом», ціна якого під час численних перепродаж збільшувалася більш ніж у 100 разів», – відзначається в повідомленні відомства.

Слідство у справі триває.

Довідка УНІАН. Банк «Велес» є правонаступником банку «Батьківщина», зареєстрованого Нацбанком у квітні 1997 року, який, у свою чергу, був створений шляхом реорганізації банку «Корн», зареєстрованого в березні 1994 року.