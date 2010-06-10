Золото дешевшає

Золото подешевшало на торгах у середу, 9 червня, на тлі продажів дорогоцінного металу, викликаних недавнім ралі на ринку, під час якого вартість золота встановила черговий рекорд, повідомляє Bloomberg.

Серпневий ф`ючерс на золото в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі подешевшав на 1,1% - до 1232,2 долара за тройську унцію.

На торгах у вівторок контракт встановив історичний рекорд, подорожчавши до 1254,5 долара за унцію на тлі побоювань загострення боргової кризи в Європі і її поширення на великі економіки регіону, зокрема, на Великобританію.