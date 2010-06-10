Фондовый ринок Польщі демонструє зниження

Головний індекс Варшавської фондової біржі WIG20 після першого цього тижня плюсового завершення дня у середу почав четвер зниженням.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, блакитні фішки відкрилися зниженням на 0,13%. У перші хвилини торгів індекс намагався відіграти падіння, але дуже скоро почав знову знижуватися.

До 9:20 за місцевим часом WIG20 просів на понад 0,7%, що покрило вчорашнє зростання індексу.

Як повідомляв УНІАН, польські блакитні фішки після двох днів падіння на тлі позитиву на світових фондових біржах закінчили середу зростанням на 0,68%.

У вівторок блакитні фішки подешевшали на 0,2% після 1-процентного падіння у понеділок.

Довідка УНІАН. Минулий тиждень фондовий ринок Польщі закінчив зниженням на 2,5% на тлі слабкої статистики зі США та інформації про можливі проблеми з обслуговуванням боргів Угорщини.