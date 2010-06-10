Україна одержала від ВТБ кредит на 2 млрд.дол.

Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит у розмірі 2 млрд. дол. строком на півроку.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Співбесідник зазначив, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.

При цьому він наголосив, що цей кредит ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницькою АЕС.

«Це зовсім інші гроші, і гроші, не пов`язані з домовленостями Сергія КИРИЄНКА і Юрія БОЙКА», – сказало джерело.

Разом з тим, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, проте зазначив, що не може поки що надати детальну інформацію як про факт виділення кредиту, так і про його умови.

Довідка УНІАН. ВАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 27,997 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 26,412 млрд. грн., зобов`язання – 25,681 млрд. грн., статутний капітал – 2,929 млрд. грн., власний капітал – 2,316 млрд. грн.

Банк в першому кварталі 2010 року одержав чистий прибуток 60 тис. грн., в 2009 році – 0,456 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ВАТ «ВТБ Банк».