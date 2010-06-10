Тігіпко виключає емісію гривні

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО унеможливлює проведення емісії гривні для покриття дефіциту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи планується використовувати емісію для покриття дефіциту держбюджету, С. ТІГІПКО відповів коротко: "Ні".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства фінансів України, за січень-квітень 2010 року державний бюджет України виконаний з дефіцитом 3,765 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду склав 3,875 млрд. грн.

2 червня прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що за підсумками п'яти місяців 2010 року дефіцит держбюджету вписується в запланований річний показник 5,3% ВВП.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік", дефіцит держбюджету запланований в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема, у загальному фонді - 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.