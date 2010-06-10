Треба активізувати роботу для отримання кредиту МВФ до осені

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає необхідним активізувати роботу в Україні для того, щоб до осені цього року забезпечити можливість продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання, чи можна чекати отримання кредиту МВФ наприкінці поточного - початку наступного року.

"Я упевнений, що переносити рішення за нашою угодою з МВФ на осінь, тим більше - на кінець року нас не варто. Нам необхідно зараз форсувати цю угоду і отримати його. Я упевнений, що ми отримаємо угоду МВФ", - сказав він.

С. ТІГІПКО зазначив, що на цей момент переговори з МВФ ведуть у різних напрямах.

"Ми стимулюватимемо внутрішній ринок, вестимемо двосторонні переговори, вестимемо системні переговори з МВФ, зі Всесвітнім банком, з Європейським Союзом і готуватимемо свій вихід євробондів", - сказав віце-прем`єр.

При цьому він сказав, що на сьогодні Україна повністю справляється з фінансуванням бюджету. "Поки що ми повністю справляємося з поточним фінансуванням бюджету. Більше того, погашаємо борги за соціальними виплатами, які не почали з 1 січня 2010 року" - сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГИПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджений. "Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджений, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити прибуткову частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо", - сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує отримати від МВФ, остаточно не визначений. "Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. дол. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ", - додав він.