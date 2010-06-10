Курс купівлі-продажу долара у комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають - по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 9 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% відучора і сьогодні складає 9,45 грн./євро, продажу - на 0,6%, до 9,62 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,35-9,53 грн./євро, з продажу - в межах 9,56-9,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 9 червня майже не змінився і сьогодні складає 0,2423/0,2520 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2499-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., продажу - 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,8% відучора і сьогодні складає 9,46 грн./євро, продажу - на 0,6%, до 9,59 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,35-9,537 грн./євро, з продажу - в межах 9,55-9,67 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці сьогодні без змін порівняно з 9 червня - 0,2432/0,2524 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2499-0,2550 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,89/7,97 грн., євро - 9,35/9,65 грн., рубль - 0,2050/0,2580 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,92/7,96 грн., євро - 9,25/9,65 грн., рубль - 0,2430/0,2540 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,91/7,953 грн., євро - 9,40/9,65 грн., рубль - 0,2470/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 червня, такий: гривні до долара США - 7,9181, до євро - 9,509638, до російського рубля - 0,24954.