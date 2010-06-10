Уряд пояснив Раді, як має прийматися бюджет...

Кабінет міністрів України пропонує змінити процедуру ухвалення Державного бюджету у Верховній Раді. Це передбачено в урядовому законопроекті «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», який оприлюднено на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що у проекті «оптимізуються процедури розгляду і ухвалення Закону про Державний бюджет України, а саме: визначені два читання замість існуючих трьох, що продовжує період його доопрацювання до другого читання Кабінетом міністрів України спільно з уповноваженими представниками Комітету Верховної Ради України з питань бюджету».

Крім того, законопроектом передбачено введення нових і уточнення чинних понять і термінів з метою забезпечення універсальності понятійної бази бюджетного законодавства і уникнення подвійного трактування окремих норм.

Законопроектом передбачено також уточнення основних функцій головних розпорядників бюджетних коштів.

Змінами до Бюджетного кодексу запропоновано удосконалити порядок розгляду законопроектів, які впливають на показники бюджету (зменшення надходжень до бюджету або збільшення його витрат). Уряд пропонує, що у разі, якщо такі закони будуть прийняті після 15 липня року, що передує плановому, вони мають набувати чинності не раніше бюджетного періоду, який іде за плановим.

Законопроектом пропонується ввести механізм середньострокового бюджетного планування і прогнозування, орієнтований на стратегічні пріоритетні завдання.

Одним з основних елементів бюджетування встановлюється оцінка ефективності бюджетних програм.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діє Бюджетний кодекс, основні положення якого були прийняті ще в 2001 році.