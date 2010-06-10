Кабмін пропонує змінити процедуру прийняття бюджету у ВР

Кабінет міністрів України пропонує змінити процедуру прийняття Державного бюджету у Верховній Раді. Це передбачено в урядовому законопроекті "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який оприлюднено на сайті парламенту.

У записці-поясненні вказують, що у проекті "оптимізують процедури розгляду і ухвалення Закону про Державний бюджет України, а саме: визначено два читання замість існуючих трьох, що подовжує період його доопрацювання до другого читання Кабінетом міністрів України спільно з уповноваженими представниками Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".

Крім того, законопроект передбачає введення нових і уточнення діючих понять і термінів з метою забезпечення універсальності понятійної бази бюджетного законодавства і уникнення подвійного трактування окремих норм.

Законопроект передбачає також уточнення основних функцій головних розпорядників бюджетних коштів.

Змінами до Бюджетного кодексу запропоновано удосконалити порядок розгляду законопроектів, які впливають на показники бюджету (зменшення надходжень бюджету або збільшення його витрат). Уряд пропонує, що у випадку, якщо такі закони будуть ухвалені після 15 липня року, який передує плановому, вони повинні набувати чинності не раніше бюджетного періоду, який йде за плановим.

Законопроект пропонує ввести механізм середньострокового бюджетного планування і прогнозування, орієнтований на стратегічні пріоритетні завдання.

Одним з основних елементів бюджетування встановлюється оцінка ефективності бюджетних програм.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діє Бюджетний кодекс, основні положення якого були прийняті ще у 2001 році.