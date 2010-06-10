Мінфін РФ заявляє, что кредиту Україні не давали

Міністерство фінансів РФ уточнює, що кредит Україні по державній лінії не надавали.

Про це УНІАН повідомили у Мінфіні РФ.

"Угоди про надання кредиту Україні не було. Кредит по держлінії не надавали", - повідомили в Мінфіні РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, джерело в уряді повідомило наше агентство, що Україна отримала від російського "Внешторгбанку" кредит у розмірі 2 млрд. дол. строком на півроку. Співрозмовник сказав, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.

При цьому він підкреслив, що цей кредит ніяк не пов'язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницькою АЕС.

Віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, проте сказав, що не може поки надати детальної інформації як про факт виділення кредиту, так і про його умови.