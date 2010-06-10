Ахметова визнано найбагатшим українцем

Рінат АХМЕТОВ третій рік поспіль визнаний найбагатшим українцем, за рік його статок зріс майже у два рази – з 9 до 17,8 млрд. дол.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН оглядач журналу «Корреспондент» Олександр ПАСХОВЕР, такі результати підготовленого його журналом спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital рейтингу ТОП-100 найбагатших українців за 2010 рік.

За його словами, Р.АХМЕТОВ є незаперечним лідером рейтингу, маючи істотний розрив зі всіма іншими його учасниками. За інформацією О.ПАСХОВЕРА, цей донецький бізнесмен є не тільки найбагатшим в Україні, але і найбагатшою людиною в СНД, випереджаючи найбагатшого росіянина на 2 млрд. дол.

Водночас О.ПАСХОВЕР відзначив, що, в першу чергу, збільшення статку Р.АХМЕТОВА пояснюється зростанням вартості його активів у зв`язку з покращенням економічної ситуації в світі. За словами оглядача, подібна тенденція зростання спостерігається і відносно капіталів інших учасників ТОП-100.

На другому місці в ТОП-100 займає Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ зі статком, що оцінюється в 6,5 млрд. дол., на третьому місці - Геннадій БОГОЛЮБОВ (6,3 млрд. дол.), на четвертому - Віктор ПІНЧУК (3,1 млрд. дол.), на п’ятому – Костянтин ЖЕВАГО (2,4 млрд. дол.). Замикає першу десятку рейтингу власник холдингу «Нібулон» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ з 1 млрд. дол. Сумарний капітал 100 найбагатших українців, за оцінкою «Корреспондента», становить 66,5 млрд. дол.

За словами редактора відділу «Бізнес» журналу «Корреспондент» Влада ЛУНІНА, при аналізі цього рейтингу дуже виразною є різниця між капіталами його лідерів і тими, хто його замикає. Так, за його інформацією, якщо лідер схожого рейтингу в Польщі в 35 разів багатше за того, хто перебуває на 100-му місці, в Росії цей показник становить 27 разів, то в українському ТОП-100 його лідер (Р.АХМЕТОВ) багатше за Оксану ЄЛМАНОВУ, яка перебуває на 100-му місці, в 593 рази.

На думку представника журналу «Корреспондент», «за такої концентрації капіталів у 2-5 руках про жодну конкуренцію не може бути й мови». Він також зазначив, що бізнесмени, які входять до українського рейтингу, в основному, займаються виробництвом і експортом сировини і напівфабрикатів, тоді як найбільш багаті європейці заробили свої капітали, широко застосовуючи інноваційні технології.