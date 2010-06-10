МВД підтверджує інформацію про затримання екс-голови банку «Надра»

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ підтверджує інформацію про затримання колишнього глави банку "Надра" Ігоря ГІЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

"Є така інформація. Мені говорили про те, що він затриманий, але паперів (офіційного документу, що підтверджує цей факт - УНІАН), у мене ще немає", - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2009 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишніх посадовців банку "Надра", включаючи голову правління, який є громадянином Російської Федерації.

З 10 лютого 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку "Надра" строком на один рік. Також для відновлення фінансового стану банку був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.

16 лютого минулого року банк оприлюднив інформацію про те, що Ігор ГІЛЕНКО з 11 лютого 2009 року звільнений з посади голови правління, президента банку "Надра" за власним бажанням.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року складали 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов'язання - 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал - 1 млрд. 838 млн. 468 тис. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ КБ "Надра" у 2008 році зменшився в 13,5 разу порівняно з 2007 роком, і на 1 січня ц.р. складав 25,857 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь - 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь - 30,7406%.