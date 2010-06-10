Міжбанк: долар знову подешевшав

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9120/7,9200, до 12:00 звузився спред - 7,9140/7,9180. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9155/7,9190 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9181.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2501/0,2504, до 12:00 ціни знизилися до 0,2500/0,2501. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2501/0,2502.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,6544 (- 0,1356).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,1960/1,2085.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,5190/9,5310, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,5355/9,5465. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 9,5185/9,5290.