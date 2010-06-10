ВТБ не коментує інформацію про надання Україні кредиту
З`ясовують ситуацію
«Внешторгбанк» РФ (ВТБ) на цей момент не коментує інформацію про надання Україні кредиту у розмірі 2 млрд. дол.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі банку.
"Ми цю інформацію поки не коментуємо", - сказав співробітник прес-центру.
За його словами, як тільки інформацію з`ясують у відповідних фахівців банку, відразу оприлюднять.
"Угоди про надання кредиту Україні не було. Кредит по держлінії не надавали", - повідомили в Мінфіні РФ. Нагадаємо, сьогодні джерело в уряді повідомило наше агентство, що Україна отримала від російського "Внешторгбанка" кредит у розмірі 2 млрд. дол. строком на півроку. Співрозмовник зазначив, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.
При цьому він підкреслив, що цей кредит ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницькою АЕС.
Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, проте сказав, що не може доки надати детальної інформації як про факт виділення кредиту, так і про його умови.
Міністерство фінансів РФ сьогодні уточнило, що кредит Україні по державній лінії не надавали.