ВТБ не коментує інформацію про надання Україні кредиту

«Внешторгбанк» РФ (ВТБ) на цей момент не коментує інформацію про надання Україні кредиту у розмірі 2 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі банку.

"Ми цю інформацію поки не коментуємо", - сказав співробітник прес-центру.

За його словами, як тільки інформацію з`ясують у відповідних фахівців банку, відразу оприлюднять.

"Угоди про надання кредиту Україні не було. Кредит по держлінії не надавали", - повідомили в Мінфіні РФ. Нагадаємо, сьогодні джерело в уряді повідомило наше агентство, що Україна отримала від російського "Внешторгбанка" кредит у розмірі 2 млрд. дол. строком на півроку. Співрозмовник зазначив, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.

При цьому він підкреслив, що цей кредит ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницькою АЕС.

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, проте сказав, що не може доки надати детальної інформації як про факт виділення кредиту, так і про його умови.

Міністерство фінансів РФ сьогодні уточнило, що кредит Україні по державній лінії не надавали.