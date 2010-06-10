Джерело: кредит ВТБ буде використано для покриття дефіциту бюджету

Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит у розмірі 2 млрд. дол. під 6,7% річних, строком на півроку, для покриття дефіциту Державного бюджету.

Про це УНІАН повідомило джерело в банківських колах України.

Співбесідник агентства також повідомив, що кредитний договір було підписано минулого тижня і передбачає право пролонгації три рази – кожні півроку.

«Передбачено право пролонгації тричі – кожні півроку. Фактично, загальний термін 2 роки. Мінфін зможе використати ці гроші для покриття дефіциту Держбюджету», - сказало джерело.

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в уряді, кредитні кошти ВТБ у розмірі 2 млрд. дол. на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли. Причому кредитний договір ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницької АЕС.

Разом з тим, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував цю інформацію, проте зазначив, що не може поки що надати детальну інформацію щодо факту виділення кредиту, так і щодо його умов.

Довідка УНІАН. ВАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 27,997 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 26,412 млрд. грн., зобов`язання – 25,681 млрд. грн., статутний капітал – 2,929 млрд. грн., власний капітал – 2,316 млрд. грн.

Банк в I кварталі 2010 року одержав чистий прибуток 60 тис. грн., у 2009 році – 0,456 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ВАТ «ВТБ Банк».