Азаров: Реальний дефіцит бюджету за 5 місяців - 1,4%

За підсумками 5-ти місяців, реальний дефіцит бюджету становить 1,4% від ВВП, що суттєво менше очікуваних показників за підсумками року 5,3%.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв’ю агентству “Ройтарс”.

Глава уряду стверджує, що за три місяці, які працює новий Кабінет міністрів, вдалося навести порядок в державному управлінні і фінансах, що вже дає позитивні результати в економіці.

Зокрема, стабілізовано платіжний баланс України, золотовалютні резерви збільшились на 2 млрд. дол., почалось зростання промислового виробництва.

Також, на переконання прем’єр-міністра, державний борг України зараз перебуває на безпечному рівні, хоча попереднім урядом був збільшений з 10% до 32% від ВВП. «Я не розумію політику, яку проводив попередній уряд. Як можна залучати короткострокові кредити на шість-дев’ять місяців під 30%? Це повна залежність від запозичень і бездумність. А ще й примушення підприємств до дорогих кредитів, адже хто позичить підприємству дешевше, ніж уряду? Ми будемо виходити на ринок запозичень тільки коли буде сприятлива ситуація та залучатимемо кредити винятково на довгий термін і на вигідних для нас умовах», - сказав він.

М.АЗАРОВ поінформував, що перед урядом поставлено завдання впродовж двох років вийти на докризовий рівень ВВП. «Ми повинні робити зараз все, щоб не за три роки, а за два максимум, вийти на докризовий рівень ВВП, тому річний приріст в 4,8% я вважаю недостатнім», - наголосив глава уряду.