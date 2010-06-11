У США 20-й місяць поспіль дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету Сполучених Штатів в травні 2010 року склав $135,93 мільярда проти $189,65 мільярдів роком раніше, повідомляє Рейтер з посиланням на міністерство фінансів.

Опитані Рейтер аналітики передбачали, що травневий дефіцит бюджету США буде на рівні $140 мільярдів.

Уряд повідомляє про бюджетний дефіцит 20-й місяць підряд, що є рекордно довгим терміном.

Витрати в травні скоротилися до $282,72 мільярдів з $306,87 мільярдів роком раніше.

Вступи в казну були на рівні $146,80 мільярдів в порівнянні з $117,22 мільярда в травні 2009 року.

З початку 2009/2010 фінансового року, який почався 1 жовтня, дефіцит бюджету склав $935,61 мільярда. В аналогічний період минулого фінансового року цей показник був на рівні $992 мільярдів.