Томенко: Влада снизила ставку за входження до коаліції

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що партія влади тепер за входження представників опозиції до своєї коаліції платить лише 300 тис. доларів.

Про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв’ю "Газеті по-українськи" (№ 85 від 11 червня).

"Із розмов знаю, що перебіжчикам платять "підйомні" - для морального заспокоєння. Починали з кількох мільйонів доларів, а тепер говорять про 300 тисяч. Потім кожного місяця доплачують "за шкідливість". Кому 10 тисяч доларів, кому 25. Здійснюють жорсткий моніторинг: треба ходити на засідання, голосувати", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, інших депутатів, які мають великий бізнес, шантажують неповерненням ПДВ. "Андрію ВЕРЕВСЬКОМУ, одному із найсерйозніших бізнесменів у галузі олійництва, сказали: "або ти переходиш в коаліцію, або не віддаємо сотні мільйонів гривень законного податку на додану вартість". Сьогодні ПДВ - інструмент не тільки економічного, а й політичного розрахунку", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, хто А.ВЕРЕВСЬКОМУ поставив таку умову, М.ТОМЕНКО сказав: "Як я розумію, керівництво уряду".

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що депутатам з опозиційних фракцій за перехід до коаліції пропонують 5 млн. доларів.

4 червня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що деякі депутати від БЮТ вимушені були увійти до коаліції через залежність від влади, оскільки бізнесу, яким вони володіють, не повертають, згідно із законом, ПДВ. Інші, за її словами, переходять до коаліції за гроші. "Зараз за входження у коаліцію віддають мільйон доларів одразу, і потім 25 тисяч – щомісяця. Всі депутати ці ставки знають", - зазначила вона.