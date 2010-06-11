До складу акціонерів «ПроКредит Банку» ввійшов німецький KfW

Про це сказано у прес-релізі українського банку, переданому УНІАН.

"3 червня банк завершив процедуру реєстрації німецького державного банку KfW як акціонера "ПроКредит Банку" в Україні. Частка KfW (Німеччина) складе 20% в статутному капіталі "ПроКредит Банку", тоді як частка ProCredit Holding (Німеччина) зменшиться до 60% з 80%, частка ЄБРР (Лондон) збережеться на рівні 20% ", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ "ПроКредит Банк" (Київ) зареєстроване у кінці 2000 року.

На 1 квітня 2010 року активи банку склали 2,729 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 2,231 млрд. грн., зобов`язання - 2,474 млрд. грн., статутний капітал - 227 млн. грн., власний капітал - 255,341 млн. грн.

"ПроКредитБанк" у I кварталі скоротив збиток у 3 рази - до 16 млн. грн.

Акціонерами банку на 3 червня 2010 року є: Європейський банк реконструкції і розвитку - 19,999%, ProCrеdit Holding AG - 60%, KfW - 20%.

Банк KfW є одним з лідерів у сфері підтримки мікрофінансування, бере участь у фінансових установах, орієнтованих на цільову групу малого бізнесу, по всьому світу. Банк є частиною групи KfW Bankengruppe, загальний баланс якої на 30 вересня 2009 року склав 396,6 млрд. євро.